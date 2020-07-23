السفير الايراني لدى عمان : العلاقات بين طهران ومسقط بلغت أعلى المستويات

جاء ذلك خلال اللقاء الذي اجراه حجة الاسلام نوري شاهرودي مع وزير الثقافة العماني "محمد المحروقي"، اليوم الخميس، لتوديعه بنهاية مهامه الدبلوماسية في مسقط.

واثنى المحروقي خلال اللقاء على جهود السفير الايراني طوال فترة مهامه، الهادفة الى توطيد الاواصر الثنائية؛ مؤكدا ان ايران وعمان تجمع بينهما القرب الجغرافي وقواسم تاريخية وثقافية مشتركة، وبما يتيح ارضيات مناسبة لتوسيع وتعزيز التعاون بين البلدين.

الى ذلك، نوه حجة الاسلام نوري شاهرودي بالطاقات الثقافية والتاريخية التي تزخر بها سلطنة عمان، وايضا خبرات الجمهورية الاسلامية الايرانية في مجال الحفاظ على التراث والمعالم الاثرية.

و وصف السفير الايراني في مسقط، العلاقات بين عمان وايران، بانها بلغت اعلى المستويات؛ منوها الى رغبة مسؤولي البلدين في توسيع وتمتين التعاون الثنائي بشتى المجالات الثقافية والتاريخية ذات الاهتمام المشترك.

كما استعرض الجانبان في هذا اللقاء، اخر المستجدات على صعيد العلاقات بين البلدين والتطورات الاقليمية والدولية.

يذكر ان السفير نوري شاهرودي، بدا مهامه الدبلوماسية لدى سلطنة عمان في ابريل 2017.

انتهى ** ح ع