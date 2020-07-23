زيادة بنسبة 87 بالمئة في ضبط المخدرات داخل المناطق الحدودية

وفي تصريح للصحفيين على هامش زيارته التفقدية لوحدات حرس الحدود، اشار العميد كودرزي الى ضبط ما يبلغ 45 طنا من المخدرات خلال الاشهر الاربعة الاولى من العام الحالي؛ مبينا ان ذلك يشير الى زيادة بنسبة 87 بالمئة مقارنة بذات الفترة من العام المنصرم.

كما اشاد بالدور الرئيسي لاهالي المحافظات الحدودية في الدفاع عن ثغور البلاد وتعاملهم البناء مع قوات حرس الحدود، "لتحيى ايران الاسلامية اليوم في اجواء يسودها الامن والاستقرار".

ونوه العميد كودرزي، باستخدام الاجهزة الحديثة في سياق حماية المناطق الحدودية للبلاد؛ مصرحا ان الحدود الايرانية تخضع للرقابة الدقيقة باستخدام الاجهزة الذكية والالكترونية والرادارات والطائرات المسيرة والكاميرات الحرارية التي ترصد الحدود على مدار الساعة.

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