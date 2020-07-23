الاعرجي : الربط السككي بين العراق وايران قريبا

كما اشار الاعرجي في تغريدته اليوم، إلى "الحاجة لجهود مشتركة لرفع الغوارق من شط العرب (نهر اروند)، وعودة الملاحة وحفظ حقوق العراق القانونية استناداً الى الاتفاق 1975".

ويقع منفذ شلمجة الحدودي الدولي على بعد 15 كم غربي مدينة خرمشهر (بمحافظة خوزستان – جنوب غرب البلاد)، و20 كم من مدينة البصرة، جنوبي العراق.

يذكر ان مشروع الربط السككي بين مدينة خرمشهر وشلمجة (الممتد لمسافة 17 كم، في اطار مشروع شلمجة - البصرة السككي"، كان قد انجز قبل 9 اعوام، دون ان يتم اكمال القسم العراقي من المشروع بمسافة 33 كم وصولا الى البصرة، وذلك لاسباب عديدة منها هجوم داعش الارهابي على العراق في 2014.

ويسهم مشروع شلمجة - البصرة السككي، كثيرا في تيسير النشاطات التجارية الواسعة بين ايران والعراق وايضا نقل المسافرين من الاراضي الايرانية الى دول المنطقة.

انتهى ** ح ع