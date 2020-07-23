وزارة الصحة تعلن : 221 وفاة جديدة بسبب ويروس كورونا في ايران

وفي تصريحها اليوم الخميس حول اخر حصيلة انتشار فيروس كوفيد 19 (كورونا) على صعيد البلاد، اشارت السيدة لاري الى تسجيل 2000 و621 اصابة جديدة بهذا الفيروس وفقا للنتائج المخبرية القطعية خلال الساعات الـ 24 الماضية، وارتفاع عدد المصابين الى 284 الفا و34 شخصا في ايران.

كما اعربت عن سعادتها بالقول، ان اجمالي عدد المتعافين من هذا المرض على صعيد البلاد بلغ لحد الان 247 الفا و230 شخصا، حيث غادروا المستشفيات والمراكز العلاجية؛ مشيرة في الوقت نفسه الى ان 3667 شخصا من المصابين يخضعون للعناية المشددة نظرا لوضعهم الصحي الحرج.

وحسب المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي ايضا، ان اجمالي عدد الفحوصات المخبرية للكشف عن الاصابة بفيروس كورونا داخل البلاد بلغ لحد اليوم مليونين و254 الفا و123 فحصا.

انتهى ** ح ع