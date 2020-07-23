تنمية العلاقات الاقتصادية مع اذربيجان اولوية رئيسية

وعيّن موسوي الذي يشغل حاليا منصب المتحدث باسم وزارة الخارجية، سفيرا جديدا للجمهورية الاسلامية الايرانية في جمهورية اذربيجان.

وفي لقائه اليوم الخميس بمحافظ اذربايجان الشرقية "محمد رضا بور محمدي"، اكد السفير الايراني ان الظروف الخاصة الراهنة والحظر الجائر المفروض على البلاد، تجسد الدور الرئيسي للعلاقات الاقتصادية المتنامية وتعزيز التعاون التجاري مع دول الجوار في مستقبل العلاقات السياسية والدبلوماسية الايرانية مع بلدان العالم.

كما نوه الى دور المحافظات الحدودية الهام والمصيري في سياق تنمية العلاقات الاقتصادية الايرانية؛ مضيفا ان محافظة اذربايجان الشرقية (شمال غرب) لكونها تتمتع بامكانات وبنى تحتية تجارية واقتصادية وصناعية مناسبة، قادرة على القيام بدور خاص في هذا السياق.

واكد موسوي، ان القواسم اللغوية الدينية والعلاقات العريقة التي تجمع مدينة تبريز (مركز محافظة اذربايجان الشرقية)، مع اذربيجان، تعد ضمن الاسباب الرئيسية والمؤثرة على صعيد العلاقات السياسية والاقتصادية القائمة بين طهران وباكو.

الى ذلك، قال بور محمدي ان المسؤولين في محافظة اذربايجان الشرقية يدركون جيدا دورهم الاقليمي قبال الدول الجارة ولاسيما جمهورية اذربيجان.

واكد محافظ اذربايجان الشرقية، في هذا اللقاء، حرصه للمضي قدما بموازاة السياسات العريضة للبلاد ودأب الخارجية الايرانية على تعزيز التعاون مع دول الجوار.

انتهى ** ح ع