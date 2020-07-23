تخت روانجي : العلاقات بين ايران والصين طبيعية وعريقة

واضاف تخت روانجي في تصريح لشبكة "روسيا اليوم" الاخبارية اليوم الخميس، ان العلاقات الطبيعية القائمة بين طهران والصين تخدم مصالح البلدين الحليفين.

وفيما عزا الوضع الفوضوي الراهن الى انسحاب امريكا من الاتفاق النووي، صرح الدبلوماسي الايراني البارز ان الامريكيين انفسهم تركوا طاولة المفاوضات عبر انسحابهم من الاتفاق النووي.

كما فند ادعاء واشنطن بشأن اعفائها الدواء والغذاء من قائمة الحظر المفروض على ايران، مؤكدا ان استيراد الغذاء والدواء لايزال مستهدفا بواسطة الحظر الامريكي.

وفي جانب اخر من هذا الحوار، نفى مبعوث ايران الدائم لدى المنظمة الاممية المزاعم بشان "ضلوع ايران في الهجوم على ناقلات النفط بمنطقة الخليج الفارسي"؛ مؤكدا انها اتهامات غير مبررة.

تخت روانجي لفت، الى ان جريمة اغتيال الفريق الشهيد سليماني، كانت اكبر هدية امريكية للارهابيين في المنطقة.

كما نوه بـ "مبادرة الامل" التي اطلقتها الجمهورية الاسلامية الايرانية من اجل تعزيز علاقاتها مع دول الجوار في منطقة الخليج الفارسي؛ مصرحا ان ايران تحرص على بناء علاقات جيدة مع جيراها بما في ذلك دول الجوار الحنوبية، بينما تحاول امريكا الحؤول دون اقامة هذه العلاقات.

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