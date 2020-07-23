الانتهاء من قراءة بيانات الصندوقین الاسودين للطائرة الأوكرانية المنكوبة

وكتب قاسمي في تغريدة له في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الخميس: ان وفدا مؤلفا من مدراء منظمة الطيران المدني وعدد من الخبراء الإيرانيين الذين بدأوا بقراءة وتحليل بيانات الصندوقين الاسودين في مركز BEA الفرنسي قد انهوا الخميس عملهم بعد عدة أيام من الجهود المكثفة.

وأضاف: ان الصندوقين الاسودين وُضِعا تحت تصرف الجانب الإيراني بعد قراءتها ووفقًا للمعايير الدولية والتخصصية المتعارف عليها، سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة اللاحقة.

وتابع السفير الإيراني: إن الحكومة الفرنسية وخاصة مركز BEA (مكتب التحقيق والتحليل لسلامة الطيران المدني) قد تعاونا خلال هذه الفترة بشكل بناء ومهني مع الوفد الإيراني.

يذكر ان الطائرة الاوكرانية المنكوبة التي كانت في رحلة لها من طهران الى كييف قد اُسقِطت عن طريق الخطأ من قبل الدفاع الجوي يوم 3 كانون الثاني / يناير بعد اقلاعها بدقائق من مطار "الامام الخميني (رض)" جنوب العاصمة طهران ما ادى الى مصرع ركابها البالغ عددهم 167 وطاقمها التسعة.

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