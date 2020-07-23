موسوي يعلق على حادث اعتراض مقاتلتين لطائرة الركاب الايرانية في الاجواء السورية

وقال موسوي في تصريح له مساء الخميس، ان تفاصيل الحادث هي الان قيد التحقيق وبعد استكمال المعلومات سيتم اتخاذ الاجراءات السياسية والقانونية اللازمة.

واضاف، انه في الوقت ذاته تم خلال اتصال سفير ومندوب بلادنا الدائم لدى منظمة الامم المتحدة مجيد تخت روانجي مع الامين العام للمنظمة انتونيو غوتيرش، التاكيد صراحة بانه لو وقع اي حادث لهذه الطائرة في رحلة العودة فان الجمهورية الاسلامية الايرانية تحمل اميركا المسؤولية، كما تم تسليم هذه الرسالة للسفير السويسري في طهران ايضا.

وكان قائد الطائرة قد صرح بانه حين مكالمته لطياري المقاتلتين للالتزام بمسافة الامان قد اعلنوا بانهم اميركيون.

يذكر ان هذه الطائرة التابعة لشركة "ماهان" كانت في رحلة لها من طهران الى بيروت وتعرض بعض الركاب لاصابات بسبب حادث التعرض لها من قبل المقاتلتين، وقد واصلت الطائرة الرحلة وحطت في مطار بيروت لاحقا.

انتهى ** 2342