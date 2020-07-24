٢٤‏/٠٧‏/٢٠٢٠ ١٠:٠٥ ص
رقم الصحفي: 2455
رمز الخبر: 83882674
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إيران والسنغال تتعاونان في مجال مكافحة كورونا

إيران والسنغال تتعاونان في مجال مكافحة كورونا

طهران / 24 تموز / يوليو /ارنا-تباحث السفير الايراني في السنغال محمدرضا دهشيري مع وزير الصحة السنغالي عبد الله جوف سار حول التعاون المشترك في مجال مكافحة مرض کورونا.

وناقش الجانبان في هذا اللقاء انشاء المراكز الطبية والمختبرات في إيران والسنغال واعلنت إيران استعدادها للاستثمار في هذا البلد وإرسال الكوادر الطبية المتخصصة وتلبية احتياجاتها من الادوية خاصة في مجال مكافحة كورونا بأسعار معقولة ومعايير دولية.

من جانبه رحب وزير الصحة السنغالي بالمواضيع المطروحة في اللقاء مع السفير الإيراني في داكار، معلنا ان أهم احتياجات قطاع الصحة في بلاده في الوقت الراهن هي في مجال العقم ووفيات الأطفال.

وتقرر تحديد محاور التعاون لصياغة مذكرة تفاهم في اطار اللجنة المشتركة الخامسة للبلدين لاحقا.

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