الصحة الايرانية : سياستنا هي تقليل الاصابة بكورونا حتى اكتشاف اللقاح

واوضح الدكتور إيرج حريرجي اليوم الجمعة في اجتماع اللجنة المركزية لمكافحة كورونا بمحافظة خراسان الشمالية ( شمال شرق): إن مرض كورونا لوحده يشكل 20 بالمائة من اسباب الوفيات اليومية في البلاد، بينما كانت تشكل جميع الامراض المعدية في البلاد نسبة اقل من 20 بالمائة من اسباب الوفيات سابقا.

واضاف ان من أهم مخاطر الإصابة بکورونا هو اعتبار المرض امرا عاديا، قائلا: ان الخوف يعتبر من أهم دوافع السلوك البشري ، ولكن عندما يقل الخوف الناجم عن هذا المرض في المجتمع ، يعود الناس إلى ممارسة حياتهم الطبيعية، مما يزيد من عدد الاصابات.

واعلن مساعد وزير الصحة الايراني ان لقاح الانفلونزا سيتم الانتهاء من انتاجه محليا حتى خريف العام الجاري الايراني (ينتهي في 20 مارس 2021) ، مشيرا الى زيادة عرض لقاح الإنفلونزا خلال خريف هذا العام للفئات الضعيفة.

واوضح انه يتم تلقيح النساء الحوامل تحت رعاية وزارة الصحة والفئات الضعيفة والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة، لكن سياستنا هي عدم استخدام جميع افراد المجتمع من هذا اللقاح.

واشار مساعد وزير الصحة الى لقاح الإنفلونزا المنتج محليا، نأمل أن يتم تهيئة لقاح الإنفلونزا المنتج محليا وعرضه بشكل نهائي بحلول الخريف القادم.

وقد اعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم والطبي السيدة "سيما سادات لاري" امس الخمیس عن 221 حالة وفاة جديدة جراء الاصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة مضت، ليرتفع اجمالي عدد المتوفين اثر هذا المرض في البلاد الى 15 الفا و74 شخصا.

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