جلالي: سیتم تحديث اتفاق الـ 20 عامًا بين إيران وروسيا في وقت تمديده

وكتب "كاظم جلالي" فی تغریدة على تويتر : تم التوقيع على اتفاق أسس العلاقات المتبادلة ومبادئ التعاون بين إيران وروسيا، منذ ما يقارب 20 عامًا، وخلال السنوات العشرين الماضية، شاهدنا العديد من التطورات علی صعید العلاقات الدولية والاقليمية والثنائية بين البلدين.

واشار الى تحسين مستوى العلاقات والتعاون بين إيران وروسيا في الوقت الراهن اكثر مما كان عليه في العقود السابقة قائلا: لقد أصبح التعاون بين الجانبين أعمق وأكثر جدوى وهناك طاقات كامنة هائلة في العلاقات بين البلدين يجب الاستفادة منها في اطار برنامج للتعاون الشامل.

يشار إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الإيراني الاسبق محمد خاتمي، وقعا عام 2001 على اتفاق تعاون لمدة 20 عامًا قابل للتمديد.

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