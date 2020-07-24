٢٤‏/٠٧‏/٢٠٢٠ ١٢:٣٣ م
رقم الصحفي: 2455
رمز الخبر: 83882755
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جلالي: سیتم تحديث اتفاق الـ 20 عامًا بين إيران وروسيا في وقت تمديده

جلالي: سیتم تحديث اتفاق الـ 20 عامًا بين إيران وروسيا في وقت تمديده

موسکو/ 24 تموز / يوليو / ارنا – قال السفير الإيراني في روسيا كاظم جلالي ان المسؤولين رفيعي المستوى في البلدين اكدوا موافقتهم على تحديث وتمديد "اتفاق العشرين عاماً للتعاون الشامل" والذي سينتهي في مارس/ آذار 2021 وهم عازمون بجدية على عقد اتفاق طويل الأمد للتعاون المشترك والشامل.

وكتب "كاظم جلالي" فی تغریدة على تويتر : تم التوقيع على اتفاق أسس العلاقات المتبادلة ومبادئ التعاون بين إيران وروسيا، منذ ما يقارب 20 عامًا، وخلال  السنوات العشرين الماضية، شاهدنا العديد من التطورات علی صعید العلاقات الدولية والاقليمية والثنائية بين البلدين.

واشار الى تحسين مستوى العلاقات والتعاون بين إيران وروسيا في الوقت الراهن اكثر مما كان عليه في العقود السابقة قائلا: لقد أصبح التعاون بين الجانبين أعمق وأكثر جدوى وهناك طاقات كامنة هائلة في العلاقات بين البلدين يجب الاستفادة منها في اطار برنامج للتعاون الشامل.

يشار إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الإيراني الاسبق محمد خاتمي، وقعا عام 2001 على اتفاق تعاون لمدة 20 عامًا قابل للتمديد.

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