موسوی: لا يمكن فرض الحظر على بلد لها حدود مشتركة مع 15 دولة

وفي لقائه بمحافظ اذربايجان الشرقية، محمد رضا بور محمدي، اكد السفير الايراني ان الظروف الخاصة الراهنة والحظر الجائر المفروض على البلاد، تجسد الدور الرئيسي للعلاقات الاقتصادية المتنامية وتعزيز التعاون التجاري مع دول الجوار في مستقبل العلاقات السياسية والدبلوماسية الايرانية مع بلدان العالم.

واكد موسوي، ان القواسم اللغوية الدينية والعلاقات العريقة التي تجمع مدينة تبريز (مركز محافظة اذربايجان الشرقية)، مع اذربيجان، تعد ضمن الاسباب الرئيسية والمؤثرة على صعيد العلاقات السياسية والاقتصادية القائمة بين طهران وباكو.

كما نوه الى دور المحافظات الحدودية الهام والمصيري في سياق تنمية العلاقات الاقتصادية الايرانية، مضيفا ان محافظة اذربايجان الشرقية (شمال غرب) بامتلاكها امكانات وبنى تحتية تجارية واقتصادية وصناعية مناسبة، قادرة على القيام بدور خاص في هذا السياق.

وعيّن موسوي الذي يشغل حاليا منصب المتحدث بأسم وزارة الخارجية، سفيرا جديدا للجمهورية الاسلامية الايرانية لدى جمهورية اذربيجان.