إيران تقدم شكوى إلى "إيكاو" حول التعرض لطائرتها المدنية

وقالت بيان للمنظمة أن إيران قدمت شكوى إلى منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) بشأن تصرفات سلاح الجو الأمريكي ضد طائرة ركاب إيرانية وطالبت بإجراء دراسة فورية للقضية.

واضافت ان منظمة الطيران المدني تعتبر تصرفات المقاتلات الأمريكية الذين أعاقوا حركة طائرة ركاب إيرانية انتهاكا صريحا للقانون الدولي ومعاييره ومعايير الملاحة الجوية.

يذكر ان طائرة ایرباص 310 تابعة لشركة ماهان كانت في رحلة لها من طهران الى بيروت مساء الخميس اعترضتها مقاتلتان امیرکیتان من طراز F-15 se فوق الاجواء السورية، مما اضطر قائد الطائرة لخفض الارتفاع بصورة مفاجئة مما ادى الى اصابة بعض الرکاب، وواصلت الطائرة الرحلة وحطت في مطار بيروت لاحقا.

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