وزارة الصحة : عدد الوفيات بسبب كورونا في ايران تصل الى 15289حالة

وفي تصريحها اليوم الجمعة حول اخر حصيلة انتشار فيروس كوفيد 19 (كورونا) على صعيد البلاد، اشارت السيدة لاري الى تسجيل 2489 اصابة جديدة بهذا الفيروس وفقا للنتائج المخبرية القطعية خلال الساعات الـ 24 الماضية، وارتفاع عدد المصابين الى 286 الفا و523 شخصا في ايران.

كما اعربت عن سعادتها بالقول، ان اجمالي عدد المتعافين من هذا المرض على صعيد البلاد بلغ لحد الان 249 الفا و212 شخصا، حيث غادروا المستشفيات والمراكز العلاجية؛ مشيرة في الوقت نفسه الى ان 3653 شخصا من المصابين يخضعون للعناية المشددة نظرا لوضعهم الصحي الحرج.

واعلنت عن 215 حالة وفاة جديدة جراء الاصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة مضت، ليرتفع اجمالي عدد المتوفين اثر هذا المرض في البلاد الى 15 الفا و289 شخصا.

وحسب المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي ايضا، ان اجمالي عدد الفحوصات المخبرية للكشف عن الاصابة بفيروس كورونا داخل البلاد بلغ لحد اليوم مليونين و278 الفا و384 فحصا.

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