ظریف يدعو المجتمع العالمي للتصدي لممارسات امیرکا الخارجة عن القانون قبل ان تتسبب بكارثة

وفي تغريدة له على تويتر، ردا على اعتراض المقاتلات الاميركية لطائرة الركاب الايرانية التابعة لشركة "ماهان" للطيران فوق الأجواء السورية، كتب ظريف: ان اميركا تحتل ارض بلد آخر بشكل قانوني، ثم تقوم باعتراض طائرة مدنية تحلق وفق البرنامج وتعرض أرواح الركاب المدنيين للخطر.

واعتبر وزير الخارجية هذه الوقاحة الاميركية بانها تاتي نتيجة تراكمات انتهاك القانون، داعيا المجتمع العالمي للتصدي لممارسات واشنطن هذه.

واضاف: ان هؤلاء المتمردين والخارجين عن القانون يجب ايقافهم عند حدهم قبل ان يتسببوا بكارثة.

يذكر ان طائرة ركاب تابعة لشركة "ماهان" للطيران الايرانية كانت في رحلة لها من طهران الى بيروت مساء الخميس اعترضتها مقاتلتان امیرکیتان فوق الاجواء السورية، مما اضطر قائد الطائرة لخفض الارتفاع بصورة مفاجئة مما ادى الى اصابة بعض الرکاب، وواصلت الطائرة الرحلة وحطت في مطار بيروت لاحقا.

وبعد اجلاء الركاب في مطار بيروت وتزويدها بالوقود عادت الطائرة الى طهران وحطت في مطار الامام الخميني (رض) في الساعة الثانية و45 دقيقة من فجر اليوم الجمعة حسب التوقيت المحلي (العاشرة و 15 دقيقة مساء الخميس بتوقيت غرينتش).

وكان المتحدث بأسم الخارجية الايرانية عباس موسوي، قد حذر الولايات المتحدة من عواقب هذا العمل الخطير، وحملها المسؤولية ازاء اي حادث قد يقع للطائرة في رحلة العودة.

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