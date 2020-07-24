دبلوماسي ايراني: لا نهاية للممارسات الإجرامية للإدارة الأميركية

وكتب كاظم غريب آبادي في مدونة له على موقع التواصل الاجتماعي "اينستغرام" اليوم الجمعة: ان تهديد الافراد العاديين والنساء والاطفال لتحقيق اهداف سياسية هو اكثر اشكال السياسة انحطاطا والذي سيواجه الفشل بالتاكيد.

واضاف: ان الممارسات الاجرامية للإدارة الاميركية في تهديد أرواح المدنيين، بدءا من الإرهاب الاقتصادي وصولا الى الإرهاب الجوي لا نهاية لها. ألم يحن الوقت كي يقف المجتمع الدولي موحدا امام ممارسات اميركا هذه المناقضة للقانون الدولي والتي تهدد ايضا السلام والامن الدولي وان يرغمها لتتصرف كدولة طبيعية.

يتبع ** 2342