برسبوليس بطلا للدوري الايراني الممتاز للمرة الرابعة على التوالي

وجاء تتويج برسبوليس قبل 4 مراحل من نهاية الدوري الايراني بفوزه على نفط مسجد سليمان 2-1 في المباراة التي جرت بينهما مساء الجمعة في استاد "بهنام محمدي" في مسجد سليمان في اطار المرحلة الـ 26 من الدوري.

سجل علي علي بور هدف برسبوليس الاول في الدقيقة 39 وعزز مهدي عبدي رصيد فريقه بهدف ثان في الدقيقة 58 من المباراة.

فيما جاء هدف نفط مسجد سليمان الوحيد في الدقيقة 72 من ركلة جزاء بواسطة حسين ابراهيمي.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد برسبوليس الى 62 نقطة وهو رصيد كاف للفوز ببطولة الدوري حتى لو خسر مبارياته الاربع وفاز اقرب ملاحقيه بمبارياته الاربع المتبقية.

وتجمد رصيد مسجد سليمان عند 33 نقطة في المركز الثامن.

وتبدو المنافسة على اشدها لنيل مركز الوصافة اذ ياتي سباهان اصفهان في المركز الثاني في ختام المرحلة الـ 26 برصيد 45 نقطة وتراكتور سازي تبريز بنفس الرصيد ومن ثم شهر خودرو 43 واستقلال طهران 42 (مباراة اقل) وفولاد خوزستان 42 (مبارتان اقل).

يذكر ان هذه هي المرة الرابعة على التوالي التي يحرز فيها برسبوليس بطولة الدوري الايراني الممتاز والسادسة في تاريخ الدوري منذ انطلاقه بهذا العنوان عام 2002 (بداية الاحتراف).

وكان برسبوليس قد احرز بطولة الدورة الاولى عام 2002 بقيادة اسطورة الكرة الايرانية علي بروين والثانية عام 2008 بقيادة الايراني افشين قطبي فيما الثالثة والرابعة والخامسة تحققت اعوام 2017 و 2018 و 2019 بقيادة الكرواتي برانكو ايفانكوفيتش والسادسة بقيادة الدولي الايراني السابق يحيى كل محمدي.

انتهى ** 2342