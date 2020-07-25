النجباء: امريكا تتتصرف بمنطق العصابات وقطاع الطرق

وأفاد مكتب اعلام والعلاقات لحركة النجباء في الجمهورية الاسلامية، أن المتحدث الرسمي باسم الحركة نشر تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر مستنكرا اعتراض مقاتلات امريكية لطائرة ركاب مدنية ايرانية، وكتب: يوما بعد اخر تثبت امريكا لكل العالم أنها تتصرف بمنطق العصابات وقطاع الطرق وليس بمنطق الدولة والقانون الدولي.

وتابع الشمري، ربما لم يضف حادث الاعتداء على الطائرة المدنية الايرانية جديدا بقدر ما كشف عن مزيد من القبح للوجه الامريكي الحقيقي الذي يعرف قبحه الاغلب ويتجاهله البعض عمدا لمصلحة شخصية متدنية او من منطق عقدة الدونية والانبطاح.

انتهى