تنمية التعاون بين ايران واوزبكستان في مجال النقل البري

وتم ذلك خلال لقاء عبر الفيديو كنفرانس بين مساعد وزير النقل وبناء المدن الايراني " عبدالهاشم حسن نيا" و مساعد وزير النقل في جمهورية اوزبكستان " دهقان اوف" بحضور سفيري البلدين حيث تم التأكيد على ضرورة تنمية وتطوير العلاقات في مجال النقل البري .

واشار مساعد وزير النقل وبناء المدن الايراني "عبدالهاشم حسن نيا" الى الظروف الخاصة نتيجة جائحة كورونا وقال ان تنمية العلاقات الاقتصادية بين ايران وازبكستان لطالما كانت موضع تأكيد المسؤولين في البلدين.

واضاف : من هذا المنطلق فان تنمية علاقات النقل البري مع جمهورية اوزبكستان هي ضمن اولويات وزارة النقل الايرانية، مبينا استعداد ايران لتنمية التعاون في مجال النقل ونقل التجارب في هذا مجال النقل وصيانة المنشأت المتعلقة وانشاء انظمة ذكية في هذا المجال.

واوضح حسن نيا ان امكانيات البلدين في مجال النقل البري هي اكثر بكثير مما عليه الان، مؤكدا على ضرورة ازالة الموانع التي تحول دون تنمية هذا المجال بين البلدين.

من جانبة اكد مساعد وزير النقل في جمهورية اوزبكستان "دهقان اوف" خلال اللقاء على ضرورة حل قضايا النقل البري بين البلدين وقال : نظرا للمشاكل في طرق النقل البري فاننا استبدلناها بطرق اخرى، متمنيا تنمية علاقات التعاون في مجال النقل البري لتشمل جميع مرافقه .

واضاف: ان ايران واوزبكستان يتعاونان في مجال النقل البري بموجب اتفاقيات ثنائية ومتعددة وان ايجاد حلول للقضايا والمواضيع بهذا الشأن من شأنها تعزير وتنمية العلاقات في مجال النقل بين البلدين.

انتهى**م م**