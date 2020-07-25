ترشيح "علي دايي" في قائمة أفضل اسطورة اسيوية بكرة القدم

وقام الاتحاد الاسيوي لكرة القدم في احدث استطلاع له بتسمية ثمانية لاعبين في الدوري الاسيوى والتي كانت لهم عودة موفقة ومؤثرة على الدوري المحلي في بلادهم.

وذكر الاتحاد الاسيوي لكرة القدم ان هذه الاسماء الثمانية هي رضا عنتر (لبنان)، یونس محمود (العراق)، علی دايي (ایران)، تيم كاهيل (استرالیا)، ايغور سكيفرين (اوزبکستان)، زهينغ زهي (الصين)، شونسوكي ناكاماورا (اليابان) وسون جيهاي (الصين) .

وجاء في تقرير الاتحاد ، حينما نتكلم عن كرة القدم في اسيا فلابد من ذكر اللاعب الايراني علي دايي الذي كان له بصمات مؤثرة في الكرة الاسيوية فضلا عن بلده ايران.

واضاف التقرير: انتقل علي دائي الى فريق السد القطري في سن 27 عاما ما جعل اعجوبة الكرة الايرانية نجما عالميا، وبعدها انتقل الى بايرن ميونخ الالماني واحرز مع البوندسليغا .

وبتسديده 109 اهداف يحمل على دايي لقبا عالميا وهو ضمن افضل هدافي العالم.

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