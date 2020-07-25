مسؤول روسي : تهديد امريكا للطائرة المدنية الايرانية وقاحة دولية

وقال شعبانوف اليوم السبت لارنا ان امريكا بتهديد طائرة الركاب الايرانيةو اعتراضها اثبتت توحشها وان المسؤولين الامريكان بهذا العمل ازاحوا النقاب عن وجههم الحقيقي .

واعرب المسؤول الروسي عن اسفه لعدم تحمل المجتمع العالمي مسؤوليته في ادانة هذا العمل الخطير الوقح مبينا انه لو كانت ايران قامت بذلك فان العالم كان يعمه الضجيج .

وادان شعبانوف التهديد الامريكي للطائرة المدنية الايرانية مطالبا المجتمع الدولى ادانته والوقوف بحزم امام هكذا التصرفات من شأنها تهديد الملاحة الجوية المدنية عالميا .

يذكر ان طائرة ایرباص 310 تابعة لشركة ماهان كانت في رحلة لها من طهران الى بيروت مساء الخميس اعترضتها مقاتلتان امیرکیتان من طراز F-15 se فوق الاجواء السورية، مما اضطر قائد الطائرة لخفض الارتفاع بصورة مفاجئة مما ادى الى اصابة بعض الرکاب، وواصلت الطائرة الرحلة وحطت في مطار بيروت لاحقا.

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