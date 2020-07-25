٢٥‏/٠٧‏/٢٠٢٠ ٣:٠٦ م
رقم الصحفي: 1870
رمز الخبر: 83884008
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مسؤول روسي : تهديد امريكا للطائرة المدنية الايرانية وقاحة دولية

مسؤول روسي : تهديد امريكا للطائرة المدنية الايرانية وقاحة دولية

طهران / 25 تموز/ يوليو/ ارنا – اعتبر عضو لجنة العلاقات القومية الروسية " اسماعيل شعبانوف " ان تهديد الطائرة المدنية الايرانية من قبل مقاتلات امريكية هو عمل خطير ووقح ومخالف للقوانين الدولية بشأن الملاحة الجوية المدينة .

وقال شعبانوف اليوم السبت لارنا ان امريكا بتهديد طائرة الركاب الايرانيةو اعتراضها اثبتت توحشها وان المسؤولين الامريكان بهذا العمل ازاحوا النقاب عن وجههم الحقيقي .

واعرب المسؤول الروسي عن اسفه لعدم تحمل المجتمع العالمي مسؤوليته في ادانة هذا العمل الخطير الوقح مبينا انه لو كانت ايران قامت بذلك فان العالم كان يعمه الضجيج .

وادان شعبانوف التهديد الامريكي للطائرة المدنية الايرانية مطالبا المجتمع الدولى ادانته والوقوف بحزم امام هكذا التصرفات من شأنها تهديد الملاحة الجوية المدنية عالميا .

يذكر ان طائرة ایرباص 310 تابعة لشركة ماهان كانت في رحلة لها من طهران الى بيروت مساء الخميس اعترضتها مقاتلتان امیرکیتان من طراز F-15 se  فوق الاجواء السورية، مما اضطر قائد الطائرة لخفض الارتفاع بصورة مفاجئة مما ادى الى اصابة بعض الرکاب، وواصلت الطائرة الرحلة وحطت في مطار بيروت لاحقا.

انتهى**م م**

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