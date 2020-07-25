٢٥‏/٠٧‏/٢٠٢٠ ٤:٠٢ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 83884099
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مصدر مسؤول : تدشين 42 سدا في غضون 7 اعوام داخل البلاد

مصدر مسؤول : تدشين 42 سدا في غضون 7 اعوام داخل البلاد

طهران / 25 تموز / يوليو / ارنا – افادت اخر الاحصائيات الصادرة عن "دائرة الموارد المائية في ايران"، ان اجمالي عدد السدود في ارجاء البلاد يبلغ حاليا 186 سدا، 42 سدا منها دشّنت خلال الاعوام السبعة الماضية.

واضاف المصدر ذاته، ان مجموع السدود المستخدمة في مرحلة ما قبل انتصار الثورة الاسلامية داخل البلاد، كان 19 سدا بسعة 13 مليارا و404 مليون متر مكعب، وعلى مدى الاعوام بعد انتصار الثورة الاسلامية تم تدشين 127 سدا اخر.

وحسب هذه الاحصائيات ايضا، فقد تم تدشين 25 سدا بسعة تخزينية بلغت 4 مليارات و540 مليون متر مكعب خلال الدورة الاولى من حكومة الرئيس روحاني لغاية العام 2017، بينما شهدت الدورة الثانية لغاية تموز الحالي تدشين 17 سدا اخر بسعة تخزينية تبلغ 761 مليون متر مكعب.

كما تتوقع دائرة الموارد المائية في ايران، انجاز عمليات بناء اكثر من 50 سدا في المستقبل، منها 9 سدود بنهاية العام الحالي (الايراني – في 20 اذار / مارس 2021 ) و17 سدا اخر في ختام العام القادم.

انتهى ** ح ع

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