خبير اذربيجاني : اعتراض طائرة الركاب الايرانية جريمة دولية

واضاف جبريل في حوار مع ارنا اليوم السبت، ان المقاتلات الامريكية قامت باعتراض الطائرة الايرانية داخل الاجواء السورية؛ وهو ما شكل انتهاكا وقحا واساءة للقانون الدولي.

و وصف الخبير السياسي الاذربيجاني، تواجد القوات الامريكية في سوريا بـ "الاجراء اللاشرعي"؛ مؤكدا ان امريكا تعمد بصفتها كيان محتل، الى انتهاك سيادة سوريا المستقلة.

واضاف ان، امريكا عبر انشاء قاعدة جوية داخل الاراضي السورية باتت مصدر قلق وتهديد لشعوب المنظمة اجمع، والدليل على ذلك تمثل في تهديد القوات الامريكية المدنيين الذين كانوا على متن طائرة الركاب الايرانية.

واكد، ان من حق ايران ان تحتج على هذا الاجراء اللاقانوني في منظمة الامم المتحدة.

انتهى ** ح ع