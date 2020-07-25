٢٥‏/٠٧‏/٢٠٢٠ ٤:٣٠ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 83884128
٠ Persons

سمات

خبير اذربيجاني : اعتراض طائرة الركاب الايرانية جريمة دولية

خبير اذربيجاني : اعتراض طائرة الركاب الايرانية جريمة دولية

باكو / 25 تموز / يوليو / ارنا – قال الخبير السياسي والاجتماعي في جمهورية اذربيجان "قربان جبريل" : ان اقدام امريكا على اعتراض مسار طائرة الركاب الايرانية، شكّل جريمة دولية ينبغي معاقبة الجهات التي اوعزت والتي باشرت بهذه الجريمة.

واضاف جبريل في حوار مع ارنا اليوم السبت، ان المقاتلات الامريكية قامت باعتراض الطائرة الايرانية داخل الاجواء السورية؛ وهو ما شكل انتهاكا وقحا واساءة للقانون الدولي.

و وصف الخبير السياسي الاذربيجاني، تواجد القوات الامريكية في سوريا بـ "الاجراء اللاشرعي"؛ مؤكدا ان امريكا تعمد بصفتها كيان محتل، الى انتهاك سيادة سوريا المستقلة.

واضاف ان، امريكا عبر انشاء قاعدة جوية داخل الاراضي السورية باتت مصدر قلق وتهديد لشعوب المنظمة اجمع، والدليل على ذلك تمثل في تهديد القوات الامريكية المدنيين الذين كانوا على متن طائرة الركاب الايرانية.

واكد، ان من حق ايران ان تحتج على هذا الاجراء اللاقانوني في منظمة الامم المتحدة.

انتهى ** ح ع

سمات

تعليقك

You are replying to: .
3 + 15 =