إيثار وتضحيات الفرق الطبية في مواجهة كورونا ترقى لتضحيات المناضلين في ساحات القتال

وأشار "رضا برجي" الى ضرورة تغطية وتصوير المقاومة في مواجهة وباء كورونا، وقال : تتضمّن مواجهة كورونا أبعاداً عديدة على غرار تلك التي نشهدها في جبهات المقاومة، وهذا الامر لابد من التوجه إليه.

كما تطرّق هذا المخرج الايراني المهتم بالصناعة الوثائقية الى ضرورة شغف الفنان في انتاج هكذا افلام، مبينا ان الشهيد آويني (مخرج وثائقي ايراني بارز) وامثاله كان لديهم شغف كبير وبذلوا جهودا تليق بمستوى الشغف الذي تميزوا به.

وأضاف: ان جائحة كورونا مسألة هامة وكبيرة لأنها تهدّد صحّة وسلامة المجتمع البشري بجميع مكوناته، وكل شكل من أشكال المواجهة والمكافحة ضد الفيروس، هو نوع من المقاومة.

وتابع برجي : ان صناعة الافلام الوثائقية التي تتمحور حول كورونا وتغطية أبعاد مواجهة الوباء، أهم شيء بالنسبة لصانع الافلام الوثائقية في هذه المرحلة، ذلك لأن كورونا بات العدو اللدود في يومنا الراهن ولأن هذا الفيروس المشؤوم اخترق منازل الناس.

وختم المخرج الايراني حديثه، بالقول : ان مكافحة كورونا كالمقاومة خلال سنوات الدفاع المقدس (الحرب العراقية المفروضة على ايران خلال سنوات 1980 الى 1988)، لها أبعاد متعدّدة وعلى منتجي الافلام أخذ هذه الأبعاد بعين الاعتبار.

انتهى**2018/ ح ع **