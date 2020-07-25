مسؤول : تصدير 187 الف طن من السلع الايرانية عبر منفذ دوغارون الى افغانستان

واضاف "كريم نوائي نظامي" لمراسل ارنا اليوم، ان ايران قامت خلال العام الماضي بتوريد 640 الفا و256 طنا من شتى البضائع الى افغانستان عبر منفذ دوغارون الحدودي ايضا.

وحسب هذا المسؤول، فقد بلغ حجم ترانزيت السلع الافغانية باسخدام معبر دوغارون الحدودي الايراني، الى الدول الاسيوية والاوروبية خلال الربع الاول من العام الحالي ايضا، 14 الفا و580 طنا والتي نقلت بواسطة 610 شاحنة ترانزيت.

و وصف نظامي، مدينة هرات الواقعة في منطقة الصفر الحدودية مع منطقة دوغارون الاقتصادية الخاصة، انها واحدة من اهم الاسواق الافغانية المستهدفة للصادرات الايرانية، بما في ذلك مواد البناء والحديد والبنزين والغاز المسال.

انتهى ** ح ع