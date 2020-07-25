٢٥‏/٠٧‏/٢٠٢٠ ٥:١٠ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 83884162
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مسؤول : تصدير 187 الف طن من السلع الايرانية عبر منفذ دوغارون الى افغانستان

مسؤول : تصدير 187 الف طن من السلع الايرانية عبر منفذ دوغارون الى افغانستان

مشهد / 25 تموز / يوليو / ارنا – اعلن مدير معبر دوغارون الحدودي مع افغانستان (في محافظة خراسان الرضوية – شرق)، ان حجم الصادرات الايرانية عبر هذا المنفذ خلال الربع الاول من العام الحالي (الايراني –بدا في 21 اذار/ مارس 2020)، بلغ 187 الفا و25 طنا من انواع السلع والتي حمّلت على متن ما يبلغ 7 الاف و630 شاحنة ترانزيت.

واضاف "كريم نوائي نظامي" لمراسل ارنا اليوم، ان ايران قامت خلال العام الماضي بتوريد 640 الفا و256 طنا من شتى البضائع الى افغانستان عبر منفذ دوغارون الحدودي ايضا.

وحسب هذا المسؤول، فقد بلغ حجم ترانزيت السلع الافغانية باسخدام معبر دوغارون الحدودي الايراني، الى الدول الاسيوية والاوروبية خلال الربع الاول من العام الحالي ايضا، 14 الفا و580 طنا والتي نقلت بواسطة 610 شاحنة ترانزيت.

و وصف نظامي، مدينة هرات الواقعة في منطقة الصفر الحدودية مع منطقة دوغارون الاقتصادية الخاصة، انها واحدة من اهم الاسواق الافغانية المستهدفة للصادرات الايرانية، بما في ذلك مواد البناء والحديد والبنزين والغاز المسال.

انتهى ** ح ع

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