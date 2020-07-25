الإتحاد الدولي يشيد بتعزيز رياضة الإسكواش في إيران

وفي رسالة له اليوم السبت الى رئيس الإتحاد الوطني الإيراني، وصف فانتاين الجهود الإيرانية في تطوير رياضة الإسكواش بأنها تستحق الثناء، وفريدة من نوعها في الظروف الراهنة.

وأضاف في رسالته، "في هذه الأيام الغريبة، كان لا يمكن التنبؤ بتلقي أخبار إيجابية من إيران، وهذا يدل على استمرار تطور الإسكواش في إيران وتأكيد على الاستراتيجية والتخطيط الجيدين لاتحاد الاسكواش الإيراني".

كما هنأ فانتاين بافتتاح مجمع الخليج الفارسي للإسكواش في مدينة بيرجند التابعة لمحافظة خراسان الجنوبية (شرق)، مؤكدا أن الإتحاد الدولي يدعم أنشطة إيران في تطوير رياضة الإسكواش بشكل كامل.

وردا على رسالته، بعث رئيس الإتحاد الإيراني للإسكواش، مسعود سليماني، رسالة شكر الى فانتاين، دعاه فيها لزيارة إيران بعد تخطي أزمة كورونا، مؤكدا على أن هذه الزيارة واللقاء مع كبار المسؤولين الإيرانيين بوزارة الرياضة واللجنة الوطنية للأولمبياد ستسهم بشكل ملحوظ في الإرتقاء برياضة الإسكواش في إيران وتحقيق قفزة نوعية في هذا المجال.

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