الدولي الايراني مهدي طارمي هدافا للدوري البرتغالي

ومساء امس السبت وفي المرحلة الاخيرة من الدوري البرتغالي الممتاز، سجل مهدي طارمي هدفي الفوز لفريقه ريو آفي في مرمى بوافيستا رافعا رصيده الى 18 هدفا ليتساوى مع بيزي (لويس ميغيل أفونسو فيرنانديز) مهاجم بنفيكا.

ولحقهما ايضا بنفس الرصيد مهاجم بنفيكا الاخر كارلوس فينيسيوس الذي سجل هدف الفوز الثاني لفريقه في مرمى سبورتينغ لشبونة خلال المباراة التي جرت بينهما مساء السبت ايضا.

وليس من المعلوم هل سيمنح اتحاد كرة القدم البرتغالي جائزة هداف الدوري للاعبين الثلاثة ام سينفرد بها فينيسيوس الذي ليس له اي هدف من ركلة جزاء فيما سجل بيزي 5 من اهدافه من ركلات الجزاء وكانت لطارمي 7 اهداف من ركلات الجزاء.

يذكر ان الدولي الايراني الاخر سردار آزمون توج ايضا بلقب هداف الدوري الروسي برصيد 17 هدفا.

انتهى ** 2342