انتاج معقمات ایرانیة ذات فاعلیة واستمراریة أکثر

وقالت مديرة المركز الخاص لتطوير تقنية النانو بهاره كاويني، أن الشركة المنتجة لهذه المادة متخصصة بصناعة جهاز انتاج المواد الغروانية (كلوئيد) ، لكنها ونظرا لحاجة السوق فقد عمدت الى انتاج المطهرات والمعقمات بالاعتماد على تكنولوجيا النانو باستخدام ( بتناسيل نانو كلوئيد) .

واضافت كاوياني: أن هذا المطهر الذي يحتوي على جزيئات نانو ذرات الفضة مناسب للاستخدام في الأماكن العامة مثل مترو الأنفاق والمتاجر والطائرات بسبب متانته العالية، موضحة ان هذه المطهرات لها مزايا أكثر من العينات الكحولية، لبقائها على الاسطح لفترة أطول، لذلك فهي أكثر فعالية، من ناحية أخرى ، بسبب انعدام الكحول، فهي أقل حساسية للجهاز التنفسي والصحة وأكثر ملاءمة للمجموعات الحساسة.

واشارت الى إن الشركة قادرة على إنتاج ما بين طن إلى طنين من المطهرات يوميا بسبب إعداد البنية التحتية ذات الصلة، وقالت : نحن الآن جاهزون للإنتاج ، ونظرا لزيادة قدرة نانو ذرات الفضة في الشركة، حيث سيتم استخدام جزء من هذه الجسيمات النانوية في خط إنتاج المطهرات.

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