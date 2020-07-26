منتج سینمائی ایرانی یتولی التحکیم فی المهرجان الدولی لأفلام المسلمین فی استرالیا

مشهد / 25 تموز / يوليو / ارنا – اعلن مدير معبر دوغارون الحدودي مع افغانستان (في محافظة خراسان الرضوية – شرق)، ان حجم الصادرات الايرانية عبر هذا المنفذ خلال الربع الاول من العام الحالي (الايراني –بدا في 21 اذار/ مارس 2020)، بلغ 187 الفا و25 طنا من انواع السلع والتي حمّلت على متن ما يبلغ 7 الاف و630 شاحنة ترانزيت.