منتج سینمائی ایرانی یتولی التحکیم فی المهرجان الدولی لأفلام المسلمین فی استرالیا

وجاء في تقرير للعلاقات العامة في دائرة الثقافة بوزارة الثقافة والارشاد الاسلامي أن مهرجان افلام مسلمي استراليا سيقام في شهر ايلول/ سبتمبر القادم ويستمر خمسة اسابيع وستعرض فيه أفلام من أنتاج المسلمين أو تتحدث عنهم ويتم اختيار أفضلها .
وتشمل النتاجات المشاركة في المهرجان الأفلام الطويلة والقصيرة ، والرسوم المتحركة والافلام الوثائقية وبينها فلم إيراني للمخرج علي رضا قاسمي.
ويهدف المهرجان حسب المنظمين الى التعريف بمنتجي أفلام المسلمين المستقلين ، وتعريف المشاهدين بثقافة المجتمعات المسلمة.
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