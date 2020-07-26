٢٦‏/٠٧‏/٢٠٢٠ ١:٥٥ م
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 83885181
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الممثل الخاص لوزير الخارجية الإيراني في شؤون أفغانستان:

إيران تدعم السلام والحوار بين الأفغان

إيران تدعم السلام والحوار بين الأفغان

طهران/ 26 تموز/ يوليو/ ارنا - قال الممثل الخاص لوزير الخارجية الإيراني في شؤون أفغانستان، إن إيران تؤكد ضرورة إرساء السلام بناء على نتائج الحوار الأفغاني الأفغاني الذي يعقد تحت اشراف وقيادة الأفغان.

 وبحسب وكالة إرنا نقلا عن الخارجية الايرانية، قال "محمد إبراهيم طاهريان فرد" ردا على التصريحات الأخيرة للممثل الأمريكي الخاص في شؤون أفغانستان: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدعم السلام والاستقرار في أفغانستان وضرورة إحلال السلام على أساس نتائج الحوار الأفغاني وباشراف وقيادة الأفغان.

وأضاف الممثل الخاص لوزير الخارجية الايراني في الشان الأفغاني: نوصي بأن يدرس المسؤولون الأمريكيون هذه المواقف بعناية قبل التعليق على آراء المسؤولين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن القضايا الإقليمية والأفغانية.

زلماي خليل زاد، المبعوث الأمريكي الخاص للسلام في أفغانستان، كان قد ادعى في بيان، أن إيران لم تدعم بما فيه الكفاية جهود إحلال السلام في أفغانستان.

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