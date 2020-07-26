٢٦‏/٠٧‏/٢٠٢٠ ٢:٢٦ م
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 83885238
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عدد ضحايا كورونا في إيران بلغ 15 الفا و700 شخص

عدد ضحايا كورونا في إيران بلغ 15 الفا و700 شخص

طهران /26 تموز/ يوليو/ ارنا – اعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني سيما سادات لاري بان عدد الاصابات بفيروس كورونا في البلاد، بلغ لغاية ظهر اليوم الاحد 291 الفا و172 شخصا، وبوفاة 216 شخصا اخر خلال الساعات الـ24 الماضية بلغ عدد المتوفين في ايران 15 الفا و700 شخص.

واضافت سادات لاري في تصريحها الصحفي اليوم الاحد انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية، تسجيل 2333 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 291 الفا و 606 حالة لغاية الان بينهم 3529 في وضع حرج.

واضافت، ان عدد المتعافين من الفيروس بلغ 253 الفا  و213 شخصا لغاية الان، ولكن للاسف توفي216 شخصا اخرا خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس الى 15 الاف و700 شخص.

كما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان مليونين و327 الفا و 850 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" فی انحاء البلاد حتى الان.

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