السفير الإيراني ووزير الموارد المائية العراقي يبحثان التعاون بين البلدين في مجال المياه

وبحسب السفارة الإيرانية في بغداد، استعرض السفير الايراني إيرج مسجدي ووزير الموارد المائية في العراق مهدي رشيد جاسم، خلال اجتماعهما، مسيرة التعاون بين البلدين في مجال المياه، وشددا على تطوير وتقوية التعاون الثنائي.

وحضر الاجتماع عدد من نواب ومدراء وزارة الموارد المائية في العراق.

مع بداية فصل الصيف، في العراق، تعد قضية نقص المياه والكهرباء واحدة من المشاكل الخطيرة في هذا البلد، وتتجه الحكومة العراقية إلى الجار الشرقي الجمهورية الإسلامية لإيجاد حل مؤقت لهذه المشاكل.

نقص الكهرباء والمياه في هذا الوقت من العام أحد أهم العوامل في تشكيل الاحتجاجات الاجتماعية في العراق على مر السنين.

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