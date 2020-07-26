٢٦‏/٠٧‏/٢٠٢٠ ٢:٥٠ م
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 83885277
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السفير الإيراني ووزير الموارد المائية العراقي يبحثان التعاون بين البلدين في مجال المياه

السفير الإيراني ووزير الموارد المائية العراقي يبحثان التعاون بين البلدين في مجال المياه

بغداد/ 26 تموز/ ايلول/ ارنا - ناقش سفير الجمهورية الاسلامية الإيرانية في بغداد ووزير الموارد المائية العراقي اليوم (الاحد) مسيرة التعاون بين البلدين في مجال المياه، وشددا على تطوير وتقوية التعاون الثنائي.

وبحسب السفارة الإيرانية في بغداد، استعرض السفير الايراني  إيرج مسجدي ووزير الموارد المائية في العراق مهدي رشيد جاسم، خلال اجتماعهما، مسيرة التعاون بين البلدين في مجال المياه، وشددا على تطوير وتقوية التعاون الثنائي.

وحضر الاجتماع عدد من نواب ومدراء وزارة الموارد المائية في العراق.

مع بداية فصل الصيف، في العراق، تعد قضية نقص المياه والكهرباء واحدة من المشاكل الخطيرة في هذا البلد، وتتجه الحكومة العراقية إلى الجار الشرقي الجمهورية الإسلامية لإيجاد حل مؤقت لهذه المشاكل.

نقص الكهرباء والمياه في هذا الوقت من العام أحد أهم العوامل في تشكيل الاحتجاجات الاجتماعية في العراق على مر السنين.

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