السفير الإيراني ووزير الموارد المائية العراقي يبحثان القضايا المتعلقة بالأنهار الحدودية

وبحسب السفارة الإيرانية في بغداد، استعرض السفير الايراني إيرج مسجدي ووزير الموارد المائية في العراق مهدي رشيد جاسم، خلال اجتماعهما، مسيرة التعاون بين البلدين في مجال المياه، وشددا على تطوير وتقوية التعاون الثنائي.

كما حضر الاجتماع عدد من نواب ومدراء وزارة الموارد المائية في العراق، وناقشوا ملف المياه بين البلدين.

الأنهار الحدودية، النابعة من الأراضي الإيرانية، كانت واحدة من أهم قضايا المياه بين البلدين في السنوات الأخيرة.

مع بداية فصل الصيف، في العراق، تعد قضية نقص المياه والكهرباء واحدة من المشاكل الخطيرة في هذا البلد، وتتجه الحكومة العراقية إلى الجار الشرقي الجمهورية الإسلامية لإيجاد حل مؤقت لهذه المشاكل.

نقص الكهرباء والمياه في هذا الوقت من العام أحد أهم العوامل في تشكيل الاحتجاجات الاجتماعية في العراق على مر السنين.

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