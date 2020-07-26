٢٦‏/٠٧‏/٢٠٢٠ ٥:٠٤ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 83885459
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مصدر مسؤول : زيادة بنسبة 14 بالمئة في التبادل التجاري بين ايران واوراسيا

مصدر مسؤول : زيادة بنسبة 14 بالمئة في التبادل التجاري بين ايران واوراسيا

طهران / 26 تموز / يوليو / ارنا – اعلنت منظمة التنمية التجارية في ايران، ان حجم التبادل التجاري بين طهران واتحاد اوراسيا منذ بدء التعاون الثنائي في 27 اكتوبر 2019 لغاية 19 يوليو 2020، بلغ مليارين و214 مليون دولار، مسجلا زيادة بنسبة 14 بالمئة مقارنة بذات الفترة من العام المنصرم، وذلك رغم الظروف العصيبة الناجمة عن تفشي وباء كورونا في العالم.

و ورد في هذا التقرير ايضا، ان اجمالي الصادرات الايرانية عقب تنفيذ الاتفاق الموقع في 19 يونيو 2020 مع اوراسيا، بلغ اكثر من 681 مليون دولار وبما يشير الى زيادة 17 بالمئة مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي ايضا، فيما سجلت الواردات اكثر من مليار و736 مليون دولار وزيادة ايضا بنسبة 13 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

ونوّه التقرير الى ان الزيادة المحققة على صعيد التبادل التجاري بين ايران واتحاد اوراسيا رغم العقبات والظروف الناجمة عن جائحة كورونا التي اربكت التجارة العالمية خلال الاشهر الاخيرة، خير دليل على قوة التعاون التجاري والاقتصادي القائم بين الجانبين والفرص المتاحة لتوسيع نطاقه.

علما ان اتحاد اوراسيا يضم في عضويته حاليا، روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان وارمينيا وقرغيزيا، بينما اعلن هذه الدول استعدادها الى جانب 40 دولة اخرى ومنظمات دولية، للتعاون في اطار قوانين الاتحاد.

انتهى ** ح ع

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