مصدر مسؤول : زيادة بنسبة 14 بالمئة في التبادل التجاري بين ايران واوراسيا

و ورد في هذا التقرير ايضا، ان اجمالي الصادرات الايرانية عقب تنفيذ الاتفاق الموقع في 19 يونيو 2020 مع اوراسيا، بلغ اكثر من 681 مليون دولار وبما يشير الى زيادة 17 بالمئة مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي ايضا، فيما سجلت الواردات اكثر من مليار و736 مليون دولار وزيادة ايضا بنسبة 13 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

ونوّه التقرير الى ان الزيادة المحققة على صعيد التبادل التجاري بين ايران واتحاد اوراسيا رغم العقبات والظروف الناجمة عن جائحة كورونا التي اربكت التجارة العالمية خلال الاشهر الاخيرة، خير دليل على قوة التعاون التجاري والاقتصادي القائم بين الجانبين والفرص المتاحة لتوسيع نطاقه.

علما ان اتحاد اوراسيا يضم في عضويته حاليا، روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان وارمينيا وقرغيزيا، بينما اعلن هذه الدول استعدادها الى جانب 40 دولة اخرى ومنظمات دولية، للتعاون في اطار قوانين الاتحاد.

انتهى ** ح ع