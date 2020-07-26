قائد امني : ضبط ما يزيد عن طن واحد من المخدرات في سيستان وبلوجستان

واوضح العميد ملاشاهي في تصريح لمراسل "ارنا" اليوم الاحد، ان قوات حرس الحدود لدى محافظة سيستان وبلوجستان وفي سياق مهامهم الاستشرافية والرقابية داخل المنافذ الحدودية لصد محاولات المهربين والعناصر الشريرة، تمكنوا من كشف عصابة كبيرة ناشطة في مجال الاتجار بالمخدرات بمنطقة مورتان الحدودية في مدينة سرباز، وقاموا برصد دقيق لتحركات اعضاء هذه العصابة الشريرة هناك.

واضاف، ان الجهود الامنية والاستخبارية ادت الى تحديد مكان وتاريخ عملية تهريب شحنة مخدرات كبيرة الى عمق البلاد؛ وفي ضوء التكتيكات اللازمة و وضع الكمين داخل المنطقة فشل هؤلاء المهربون في مواجهة القوات الامنية بعد ان شعروا بانهم محاصرون، وعليه فقد لازوا بالفرار بينما قامت القوات باطلاق النار عليهم.

ولفت قائد قوات حرس الحدود في سيستان وبلوجستان، ان هذه العملية تكلّلت باعتقال احد المهربين ومصادرة عربة واحدة كانت محملة بما يبلغ طنا واحدا و349 كغ من انواع المخدرات.

وشدد هذا القائد الامني، على مواصلة جهود وتضحيات قوات حرس الحدود من اجل التصدي بكل حزم وقوة لمحاولات عصابات الاتجار بالمخدرات والزمر التي تعمد الى الاخلال بامن واقتصاد البلاد.

انتهى ** ح ع