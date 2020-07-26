٢٦‏/٠٧‏/٢٠٢٠ ٨:٤٨ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 83885623
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المجمع العالمي للصحوة الاسلامية :

استئناف النشاطات الدينية في مسجد اياصوفيا خطوة شجاعة لاحياء التراث الاسلامي

استئناف النشاطات الدينية في مسجد اياصوفيا خطوة شجاعة لاحياء التراث الاسلامي

طهران / 26 تموز / يوليو / ارنا – اصدر المجمع العالمي للصحوة الاسلامية في ايران بيانا، اشاد فيه بقرار الحكومة التركية المتمثل في استئناف النشاطات الدينية لدى مسجد اياصوفيا؛ واصفا هذه الخطوة بانها شجاعة في سياق اعادة التراث الاسلامي الى حاضنة الامة، ومؤشر على الحكمة المطلوبة للحد من الغطرسة الثقافية الغربية، ودعا المسلمين في انحاء العالم الى دعم هذه المبادرة.

واشار البيان الى الجرائم التي ارتكبت بحق العالم الاسلامي وتدمير البنى التحتية العظمى للمسلون اثر الحروب الصليبية؛ مبينا ان الشريعة الاسلامية لم تقدم على اجراء مماثل في تخريب المعالم الاثرية للغرب فحسب، وانما دأبت على حمايتها ومواصلة التعامل الثقافي والحضاري بين البشرية جمعاء.

كما تطرق الى جرائم الاستعمار البريطاني الذي وجّه ضربات قاصمة الى صلب العالم الاسلامي وكرس طاقاته لفصل المسلمين عن حضارتهم الدينية وفرض السيطرة على مصيرهم وشطب جميع الانتصارات والانجازات الحضارية الكبرى من حقبة العصر الذهبي الاسلامي، وتدمير  المعالم والرموز الدينية وتحويل مراكز العبادة والمساجد الى متاحف. 

واستدل البيان بآي الذكر الحكيم {هُوَ الَّذِی أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَیٰ وَدِینِ الْحَقِّ لِیُظْهِرَهُ عَلَی الدِّینِ کُلِّهِ وَلَوْ کَرِهَ الْمُشْرِکُونَ}، مبينا ان الاعداء ارادوا ان يطفئوا نور الله لكن عودة الصحوة الاسلامية في موجتها الثانية والثالثة ونمو الرغبة في اعتناق الدين المبين والنهوض بالمستوى المعرفي لدى المسلمين افشل هذه المحاولات.

ونوّه البيان، الى القول : انه تزامنا مع العشرة المباركة الاولى من شهر ذي الحجة الحرام، اقدمت الحكومة التركية ولاسيما رئيس جمهورية هذا البلد الاسلامي على خطوة شجاعة تبعث على الثناء والتقدير متمثلة في اعادة اياصوفيا مسجدا بعد ان كان قد تحول الى متحف؛

وتابع، ان هذا الاجراء جاء في سياق العودة الى الفطرة الالهية واحياء الهوية الاسلامية، واعادة التراث الاسلامي الى حاضنة المسلمين.

انتهى ** ح ع

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