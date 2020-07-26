واعظي يؤكد ضرورة المزيد من تعزيز العلاقات بين ايران وجمهورية آذربيجان

وافاد الموقع الاعلامي للحكومة الايرانية بان واعظي قال خلال محادثاته الهاتفية مع مستشار السياسة الخارجية للرئيس الآذربيجاني، انه خلال فترة تفشي جائحة كورونا في العالم ينبغي علينا بذل المزيد من الجهود لتطوير العلاقات بين طهران وباكو بما يخدم المصالح المشتركة.

واعتبر رئيس مكتب رئيس الجمهورية، التعاون بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وجمهورية آذربيجان انموذجا ايجابيا للعلاقات البناءة بين دول المنطقة.

واعتبر واعظي دعم الحفاظ على وحدة اراضي الدول وحق سيادتها الوطنية، موقفا رسميا للجمهورية الاسلامية الايرانية في القضايا والنزاعات، مؤكدا ضرورة الاستفادة من الامكانيات والطاقات الواسعة للتعاون القائم بين البلدين من اجل تنمية وتعزيز العلاقات الثنائية.

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