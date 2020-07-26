بدء استثناف التبادل التجاري بين ايران والعراق في منفذ سومار-مندلي

وافاد موقع "المعلومة" ان مدير ناحية مندلي وكالة (90 كم شرق بعقوبة) مازن الخزاعي قال في تصريح له انه "بدأ رسميا استئناف التبادل التجاري بين العراق وايران في منفذ مندلي الحدودي شرق ديالى".

واضاف، ان "مئات الشاحنات بدأت بالتدفق صوب الساحة الحدودية وهي تتجاوز الحدود الايرانية في طريقها صوب منفذ مندلي"، مؤكدا بأن "التدفق هو إيذان رسمي ببدء استئناف التبادل الذي توقف طيلة 5 اشهر تقريبا بسبب تداعيات جائحة كورونا".

ويعد منفذ مندلي من اهم المنافذ الحدودية في ديالى والذي اغلق بسبب حائج كورونا قبل نحو 5 اشهر.

وكان رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، قد استأنف فتح هذا المنفذ الحدودي خلال زيارة قام بها الى محافظة ديالى في 11 تموز/يوليو 2020.

انتهى ** 2342