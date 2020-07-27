٢٧‏/٠٧‏/٢٠٢٠ ٩:١٣ ص
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 83885864
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الإبقاء على "أمير عبداللهيان" أميناً عاماً للمؤتمر الدولي لدعم الانتفاضة الفلسطينية

الإبقاء على "أمير عبداللهيان" أميناً عاماً للمؤتمر الدولي لدعم الانتفاضة الفلسطينية

طهران/ 27 تموز/ يوليو/ ارنا - أصدر رئيس مجلس الشورى الإسلامي، أمرا بإبقاء "حسين أمير عبداللهيان"، أميناً عاماً للمؤتمر الدولي لدعم الانتفاضة الفلسطينية، وعضوا في هيئة أمناء الأمانة العامة للمؤتمر الدولي لدعم الانتفاضة الفلسطينية.

وعُقد المؤتمر الدولي السادس لدعم الانتفاضة الفلسطينية في طهران في مارس 2016 ، بحضور قائد الثورة الإسلامية في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر ومشاركة 700 ضيف أجنبي، بمن فيهم رؤساء برلمانات العالم والقادة السياسيون وقادة المقاومة.

وتراقب الأمانة العامة للمؤتمر الدولي لدعم الانتفاضة الفلسطينية التطورات في هذا المجال بطريقة احترافية، إلى جانب الدبلوماسية البرلمانية.

ووفقا للنظام التاسيسي للأمانة، فإن 4 أعضاء من مجلس الشورى الإسلامي، إلى جانب الأمين العام، هم أعضاء في مجلس أمناء المؤتمر الدولي لدعم الانتفاضة الفلسطينية.

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