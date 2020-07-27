العبادي: زيارة الكاظمي الى ايران كانت فرصة لتوضيح مصالح العراق واستقلالية قراره

وقال العبادي في مقابلة خاصة مع وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "على العراق تحقيق التوازن في العلاقات الدولية والابتعاد عن النزاعات والصراعات لأن التوتر ليس من مصلحة العراق ولا من مصلحة المنطقة"، مبينا أن "زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى إيران أو قيامه بزيارات لدول الجوار الأخرى أو الدول الإقليمية فرصة لتوضيح استقلالية القرار العراقي ولتحقيق مصالح العراق وكذلك المصالح المشتركة عن طريق السلم والأمن وبعيدا عن الصراعات والنزاعات".

وتابع أن "العراق يسعى للعب دور على المستويين الإقليمي والدولي واستثمار علاقاته الجيدة مع الولايات المتحدة وإيران والسعودية وبما يتناسب مع حجمه وقوته ومصلحته"، منوها الى أن "زيارة الكاظمي الى إيران هي مكملة لزيارات قام بها رؤساء الوزراء السابقين والتي تهدف الى التركيز على المصالح العليا للعراق واستثمار العمق الحضاري والتاريخي للعراق لتقوية علاقاته الخارجية".

ووصل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الثلاثاء الماضي على رأس وفد اقتصادي و سياسي رفيع الى طهران .

و كان وزير الطاقة الايراني رضا اردكانيان في استقبال الكاظمي لدى وصوله الى مطار مهراباد بطهران.

و استقبل سماحة قائد الثورة الاسلامية الكاظمي كما التقي الاخير رئيس مجلس الشورى الاسلامي خلال زيارته الرسمية لطهران التي استغرقت يومين. وضم الوفد العراقي في زيارته لطهران، وزراء الخارجية والنفط والكهرباء والمالية والدفاع والصحة ومستشار الامن القومي.

انتهى** 1453