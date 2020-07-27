ازاحة الستار عن برج مراقبة جوية متنقل

قال وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة الايرانية العميد " امير حاتمي " خلال مراسم ازاحة الستار عن منظومة برج مراقبة جوية متنقل خلال هذا العام ( عام النهضة الانتاجية) يجب ان تمتاز منتجاتنا من الناحية النوعية والكمية وهذا الامر مهم بالنسبة لنا , فكل ماتحتاجه البلاد يجب انتاجه محليا وان احدى الاحتياجات هي منظومة برج مراقبة جوية متنقل.

ونوه العميد حاتمي انه خلال العام الماضي اعلنت شركة المطارات الايرانية حاجتها لمنظومة برج مراقبة جوية متنقل فقامت شركت صا ايران التابعة لوزراة الدفاع بانتاج البرج خلال عام واحد من خلال الاعتماد على خبرائها.

واضاف ان تعرض البلاد لحوادث مختلفة مثل السيول والحرائق والزلزال تحتم ان تكون المطارات على استعداد تام وان هذه المنظومة المتحركة مهمة جدا لتنفيذ المهام في تلك الظروف الخاصة مبينا ان المنظومة مجهزة باحدث التكنولوجيا من حيث الاتصالات والمراقبة وفقا للمواصفات الدولية الخاصة بالملاحة الجوية .

يذكر ان ان انتاج واحدة من هذه الابراج يوفر مليوني يورو من العملة الصعبة للبلاد.

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