إيران وأوزبكستان تؤكدان تعزيز التعاون لتخفيف تداعيات جائحة كورونا على اقتصادات البلدين

وذكرت وكالة الأنباء الأوزبكية (أوزا)، أن "سردار عمر زاكوف" و "محمد نهاونديان"، أكدا خلال اللقاء الذي جرى عبر مؤتمر الفيديو، على ضرورة التركيز بشكل كبير على توسيع التعاون بين البلدين في مجال الاستثمار، وتحقيق التعاون في مجالات الزراعة وتوليد الكهرباء والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية.

وفي إشارة إلى خبرات وقدرات الخبراء الإيرانيين في المجالات التقنية والهندسية، أعلن نهاونديان أيضا استعداد طهران لتقديم تجاربها في هذا المجال إلى أوزبكستان.

وفي هذا الصدد، سيتم دعم وتسريع التعاون الوثيق بين غرفة التجارة والصناعة مع ممثلي مجتمعات الأعمال الأوزبكية والإيرانية.

وخلال هذه المحادثة، تم النظر في آفاق التعاون في المناطق الحرة لجزيرة كيش وجابهار وآرس في إيران، كما تم التوصل إلى اتفاق بين البلدين، لاقامة اجتماع اللجنة المشتركة بين إيران وأوزبكستان لتطوير التعاون التجاري والاقتصادي والثقافي والإنساني والعلمي والتقني في النصف الثاني من هذا العام، مما سيوفر قوة دفع جديدة لتعزيز العلاقات وتنفيذ المشاريع ذات المنفعة المتبادلة.

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