امین وزارة الشؤون الدينية اليونانية : الحوار بين الاديان يحظى باهمية قصوى لدى اثينا وطهران

وافادت ارنا انه خلال لقاء امین وزارة الشؤون الدينية في اليونان " جورج كالئيجيس " المستشار الثقافي الايراني في اثينا " علي محمد حلمي " بحث الجانبان سبل التعاون وتنمية الحوار بين الاديان والمذاهب في البلدين مؤكدين على ضرورة واهمية ذلك .

واضاف كالئيجيس خلال اللقاء انه خلال الاعوام الثلاث الاخيرة كانت هناك جرت محادثات جيدة بين الاديان في البلدين مشددا على ضرورة استمرارها وتمتينها .

وبين انه خلال العام الماضي تم التوقيع على مذكرة تفاهم لتعاون مشترك بين البلدين في مجال الشؤون الدينية ونظرا لتغيير الحكومة والوزير فسنستمر في تنفيذ فحوى المذكرة .

من جانبة اشار المشنشار الثقافي الايراني في اثينا الى العلاقات الجيدة مع وزارة الشؤون الدينية في اليونان مبينا ان الحوار بين الاديان شهد زخما بين البلدين خلال السنوات الثلاثة الاخيرة مؤكدا على ضرورة استمرايتها والتعاون بين علماء المسلمين في ايران والمسيحين الارثودوكس في اليونان .

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