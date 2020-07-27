موسوي: الشعب الإيراني لن ينسى ان زمرة المنافقين الإرهابية باعت الوطن

وتطرق موسوي في حديثه الصحفي الاسبوعي اليوم الاثنين الى عمليات المرصاد التي تم فيها التصدي لباعة الوطن المنافقين في الايام الاخيرة من حرب الثماني سنوات (1988- 1980) بدعم من نظام صدام واعداء الجمهورية الاسلامية ، موضحا ان زمرة المنافقين لم تحقق شيئا عندما كانت في أوج قوتها وتحظى بالدعم الأجنبي، أما اليوم فهي عجوز خرفة لاتحسن أي شيء.

واشار الى أن الشعب الايراني بات يبغض المنافقين الذين صاروا عبيدا للاعداء ، وبالتالي فان الشعب لن ينسى مواقف هؤلاء الذين باعوا الوطن.

من جهة اخرى تطرق موسوي الى الاحداث السياسية خلال الاسبوعين الاخيرين مشيرا الى زيارة وزير الخارجية محمد جواد ظريف الى بغداد وموسكو وما تضمنته من نتائج مهمة ، كما تطرق الى زيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الى طهران ، مؤكدا انها كانت ايجابية جدا، وأعرب عن أمله في أن تنعكس نتائج هذه الزيارة على الشعبين الايراني والعراقي.

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