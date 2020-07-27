ضبط أكثر من 18 طنا من المخدرات في البلاد خلال اسبوع

وأضاف ناصر اصلاني اليوم الاثنين، ان مجموع المخدرات المضبوطة خلال هذا الاسبوع، بلغت 18 الفا و16 كغم، منوها الى أن هذا الكم من المخدرات المضبوطة سجلت زيادة بنحو 18 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، حيث كان 15 الفا و274 كغم.

وأوضح، أن الأفيون شكل 14 ألفا و103 كغم، أي 78 بالمئة من إجمالي المضبوطات.

وتابع، أن المخدرات المضبوطة شملت كذلك 2024 كغم من الحشيش، و304 كغم من الهيروئين، و53 كغم من الكريستال، و398 كغم من المرجوانا، و950 كغم من المورفين و184 كغم أنواع أخرى من المخدرات.

كما تم حسب أصلاني، القبض على 6084 متهما بجرائم ذات صلة بالمخدرات خلال الفترة ذاتها وضبط 381 مركبة و9 قطع من الأسلحة كانت بحوزة المهربين.

وتكافح الجمهورية الإسلامية الإيرانية على الخط الأمامي للجبهة الدولية لمكافحة تهریب المخدرات، حيث قدمت ما يزيد عن ثلاثة آلاف و800 شهيد، و12 ألف معاق في هذا المجال؛ الحقيقة التي تعترف بها جميع المنظمات الدولية تقريبا.

ويشير تقرير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة-2020 الى أن إيران اكتشفت 90 بالمائة من الأفيون و 26 بالمائة من الهيروين و 48 بالمائة من المورفين على صعيد العالم.

انتهى** 2344