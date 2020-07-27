٢٧‏/٠٧‏/٢٠٢٠ ١٢:٠٨ م
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 83886219
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رئيس السلطة القضائية:

تعرض الطائرات الأمريكية لطائرة الركاب الإيرانية لا يغتفر

تعرض الطائرات الأمريكية لطائرة الركاب الإيرانية لا يغتفر

طهران/ 27 تموز/ يوليو/ ارنا - أكد رئيس السلطة القضائية، أن التهديد لأمن الطيران واعتراض ومضايقة طائرة الركاب الإيرانية يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي، واصفا الإجراء الأمريكي بأنه لا يغتفر ، مشددا على ضرورة متابعة الادعاء العام ومعاونية الشؤون الدولية للسلطة القضائية، شكاوى ركاب الطائرة .

و أضاف حجة الإسلام إبراهيم رئيسي اليوم الاثنين في اجتماع للمجلس الأعلى للسلطة القضائية : أن الحل لإنهاء شرور امريكا واستفزازتها في المنطقة، هو طردهم من المنطقة.

يتبع..

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