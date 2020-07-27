تعرض الطائرات الأمريكية لطائرة الركاب الإيرانية لا يغتفر

طهران/ 27 تموز/ یولیو/ ارنا - قال رئيس غرفة التجارة الايرانية الصينية ، أن إيران والصين تكملان بعضهما في مجال التبادل الاقتصادي ، مضيفا أننا اليوم بحاجة الى الثبات لتأمين المصادر المالية، والشراكة في التعاطي بجميع المجالات، وهذا ما يحققه الاتفاق مع الصين لمدة 25 عاما.