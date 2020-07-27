موسوی : لیس هناک أی مصداقیة فی أقوال وسلوک الأمریکیین

وفي حديثه الصحفي الاسبوعي اليوم الاثنين رد موسوي على مزاعم ممثل امريكا في الشؤون الأفغانية زلماي خليل زاد ، وقال أن اقوال وأفعال الامريكيين تجاه المنطقة وخاصة بشأن افغانستان تفتقد أي نوع من المصداقية والواقعية ، وان ايران لاتصدق أمريكا وترى أن وجودها في المنطقة مبعثا لانعدام الأمن خاصة في أفغانستان.

واضاف موسوي أن المهم لدى إيران هو أن يجري الحوار بين الاطراف الأفغانية برعاية حكومة كابول ، مؤكدا رفض طهران لأي تدخل اجنبي في هذا الأمر، كما أوضح أن إيران لديها من الامكانات ما يمكن توظيفها لاقرار السلام والاستقرار في أفغانستان.

يتبع..