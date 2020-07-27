إنتاج 1200 كلغ من سبائك الذهب من أكبر منجم في ايران

واضاف محسن نادري "في تصريح لمراسل ارنا اليوم الاثنين:" بان شهدت كمية إنتاج الذهب نموا لم يسبق له مثيل في السنوات السابقة منذ بداية تدشين المصنع وطرا منذ ايار/ مايو الماضي تغييرا في تخطيط الشركة في مجال الإنتاج.

واكد انه تم تسجيل إنتاج 38 كلغ من سبائك شركة زرشوران في أبريل الماضي لكن شهدت مسيرة الانتاج زيادة في حزيران وازداد إنتاج السبائك الذهب الى 71 كلغ ، وفي تموز ازداد إلى 86 كلغ وستستمر هذه العملية حتى يتحقق الهدف النهائي.

واضاف بأنه تم اتخاذ خطوة حازمة نحو تحقيق أالاهداف السامية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في هذا المجال .

وتكهن نادري بان يبلغ حج انتاج سبائك الذهب خلال العامين القادمين الى ثلاثة اطنان سنويا.

انتهى** 1453