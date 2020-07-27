إستئناف صادرات السلع عبر سوق "سومار" الحدودي الى العراق

وفي حوار مع مراسل إرنا اليوم الاثنين اعلن محموديان عن إستئناف صادرات السلع من سوق سومار الحدودية، بفضل متابعات محافظ كرمانشاه وسفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في بغداد، وايعاز رئيس الوزراء العراقي بإعادة فتح هذا المعبر الحدودي يومين في الاسبوع كمرحلة أولى.

وأعرب عن إستعداد إيران التام لإعادة فتح معبر سومار الحدودي من جانب الجمهورية الإسلامية الإيرانية وأشار الى ان 500 شاحنة تحمل البضائع تتجه إلى العراق من حدود سومار.

ولفت محموديان الى أن سوق سومار الحدودية كانت قد أغلقت خلال الأشهر الخمسة الماضية منذ أواسط شباط/فبراير الماضي بسبب تفشي وباء كورونا.

وأعلن عن تصدير ما يزيد عن 500 ألف طن من مختلف السلع بلغت قيمته أكثر من 550 مليون دولار، من سوق سومار الى العراق خلال العام الإيراني الماضي (إنتهى في 20 آذار/مارس).

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