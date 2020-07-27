"أندرو بارسونز" يشيد بعمل اللجنة البارالمبية الوطنية الإيرانية

ورداً على رسالة "محمود خسروي وفا" ، أشاد أندرو بارسونز ، رئيس اللجنة الدولية للألعاب الأولمبية للمعاقين، بجهود اللجنة الوطنية لرياضة المعاقين في إيران ، ووصف إنشاء لجنة الرياضيين بأنها خطوة استثنائية وعلامة فارقة في تاريخ هذه اللجنة.

وبعث خسروي وفا، رئيس اللجنة الوطنية البارالمبية، رسالة إلى بارسونز مؤخرا، يشرح فيها ميثاق البارالمبياد الإيراني ولوائح لجنة الرياضيين.

وجاء في رسالة بارسونز إلى محمود خسروي وفا: إن جهودك المستمرة في القيام بأنشطة وتدابير مستدامة وتطلعية لتطوير الرياضات البارالمبية في إيران وللرياضيين تستحق الثناء، وإن إنشاء لجنة الرياضيين هو مثال استثنائي على ذلك، وأنا نيابة عني وعن مجلس إدارة اللجنة الدولية البارالمبية (IPC) ، أهنئكم على هذا الإنجاز الهام في تاريخ مؤسستكم.

وتابع قائلا : مع اقترابنا من دورة الألعاب البارالمبية في طوكيو العام المقبل، وبالنظر إلى الوضع الحالي للعالم، فإن التزامنا الموحد بحركة الألعاب البارالمبية أمر ضروري وحيوي للاهتمام بمطالب رياضيينا، وقال : أنا متأكد من أن هذا سيكون مفيدا جدا لمؤسستك وإدارتها.

انتهى** 2344